Lautaro: "Sempre sognato di essere il capitano di una squadra come l'Inter, stagione speciale"

Lautaro Martinez ha celebrato la fine della stagione dell'Inter, che ieri ha pareggiato 2-2 nella gara della 38° giornata contro il Verona, con un video sui social. Il capitano nerazzurro ha ripercorso tutta la stagione che ha condotto allo scudetto della seconda stella attraverso alcune delle immagini più belle, con il suo commento: "Questo campionato per me è stato speciale. Sognavo da sempre tutto questo: poter sollevare una coppa ed essere il capitano di una squadra molto importante come è l’Inter. Con mia moglie e i miei figli abbiamo formato una famiglia meravigliosa. È magico entrare a San Siro e quando la gente fa un coro con il tuo nome o esulta per un gol. E' qualcosa che ci godiamo ogni giorno".

Nel video si sente anche la voce di Agustina Gandulfo, la moglie del Toro: "È un gran lavoratore, molto presente come padre. È sempre preoccupato per noi e vuole che vada tutto bene, e fa così anche per il club", le sue parole.