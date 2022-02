Lazio, col Porto Immobile è out. Sarri: "Speriamo di recuperarlo per Udine, anche all'80%..."

"Domani saremo senza Ciro Immobile, utilizzeremo altre soluzioni come abbiamo fatto già prima della sosta". A dirlo, nella conferenza stampa tenuta alla vigilia di Porto-Lazio, l'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri. “Giocheremo comunque in undici come abbiamo fatto in altre occasioni. Troveremo delle soluzioni.

Immobile ci sarà a Udine?

"Vediamo se domani e dopodomani comincia a migliorare, se sfebbra e si può portare a Udine. Non sarà nelle condizioni ideali ma per noi è importante anche all'80%, vediamo nei prossimi giorni".

