Lazio, con l’Atalanta per sognare in grande. E l’Olimpico risponde presente

vedi letture

Tra sogni e realtà. La sfida di sabato sera allo Stadio Olimpico contro l’Atalanta rappresenta per la Lazio l’occasione di avanzare prepotentemente la propria candidatura per la Champions e sognare quel ritorno nell’Europa dei grandi assaporata lo scorso anno. Marco Baroni vuole misurare le ambizioni della sua Lazio dopo le sei reti incassate contro l’Inter per capire se i biancocelesti possono veramente tenere il passo delle big fino a fine stagione. La realtà dice che in 24 partite ufficiale la Lazio ha ottenuto 17 vittorie, una media che se mantenuta fino al termine della stagione porterà i biancocelesti in Champions League. Ottenere un risultato positivo contro un’Atalanta reduce da 11 vittorie consecutive in Serie A certificherebbe ancor di più la candidatura laziale e per questo l’Olimpico risponderà presente. Già in 40 mila sono pronti a colorare di biancoceleste lo stadio sabato sera, con una vendita che proseguirà anche oggi e che potrebbe subire un’accelerata importante anche domani.

Lazio, l’emergenza prosegue: out Noslin e Pedro, in dubbio Romagnoli

Se arrivano buone notizie sul fronte biglietteria per Baroni le preoccupazioni arrivano dall’infermeria. Noslin e Pedro si aggiungono a Vecino nella lista degli indisponibili, entrambi cercheranno di recuperare per il derby mentre per l’uruguaiano bisognerà aspettare almeno febbraio. L’ultimo stop è quello di Alessio Romagnoli, alle prese con un affaticamento muscolare che aumenta i dubbi di Baroni in vista di sabato. L’emergenza è evidente, tra centrocampo e attacco solo Dele-Bashiru, Castrovilli e Tchaouna saranno disponibili tra le alternativa che erano in panchina a Lecce. Poche soluzioni e poche rotazioni in un momento chiave della stagione, dopo l’Atalanta ci sarà il derby e bisognerà prendere in considerazione anche le diffide di Isaksen e Gila. Visto l’affaticamento di Romagnoli e gli infortuni di Noslin e Pedro, Baroni non può permettersi di perdere nessuno e dovrà gestire al meglio la prima emergenza della stagione.