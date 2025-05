Lazio, con Sarri i big potrebbero restare. Per Gila il Chelsea mette sul piatto 35 milioni

Il nome di Maurizio Sarri non ha riacceso soltanto l’entusiasmo dei tifosi della Lazio, ma anche quello dello spogliatoio. Il suo possibile ritorno rappresenta l’unica vera chance per evitare uno psicodramma sportivo e, allo stesso tempo, per convincere alcuni big - già tentati dall’addio . a restare.

Il caso più emblematico è quello di Guendouzi: dopo la gara contro l’Inter, il francese aveva chiarito che sarebbe rimasto solo con una qualificazione, almeno, in Europa League. A maggior ragione ora, con la Conference sfumata, l’addio sembrerebbe scontato. Eppure, con Sarri in panchina, l’ex Marsiglia potrebbe ripensarci. Fu proprio per il tecnico toscano che, due estati fa, accettò la proposta della Lazio.

Lo stesso discorso vale per Zaccagni e per i veterani in bilico sul rinnovo, come Marusic e Romagnoli. E che dire di Pedro? Nell’agosto del 2022 passò dall’altra sponda del Tevere proprio per seguire l’amico “Maurizio”. Anche Cataldi, rientrato temporaneamente, potrebbe spingere per restare se Sarri dovesse davvero tornare, anche se al momento il nome di Sarri è in pole per la panchina dell'Atalanta per sostituire Gasperini

L’ipotesi stuzzica anche Mario Gila, esploso proprio sotto la guida del Comandante. Ma lo spagnolo potrebbe essere il primo sacrificato del mercato: il Chelsea ha già messo sul piatto un’offerta da 35 milioni di euro. La Lazio, però, ne chiede 50, considerando che il Real Madrid detiene il 50% sulla futura rivendita del cartellino. Lo riporta Il Messaggero.