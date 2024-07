Lazio, frenata per Cabal: per chiudere bisogna prima cedere Hysaj

Dopo Noslin e Tchaouna, ieri è arrivato a Roma il terzo acquisto dell’estate biancoceleste Fisayo Dele-Bashiru. Il centrocampista nigeriano arriva dall’Hatayspor in prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di sei milioni di euro e oggi dopo le visite mediche potrà essere ufficializzato. Il mercato in entrata della Lazio però non finisce qui, nel mirino c’è un colpo importante in attacco, con il sogno Greenwood ancora vivo, e un terzino in più da regalare a Marco Baroni. L’obiettivo in questo caso è Juan Cabal, terzino colombiano che Baroni ha già allenato lo scorso anno a Verona. La Lazio è pronta a sfruttare gli ottimi rapporti con l’Hellas ma prima di chiudere deve cedere Hysaj, che non rientra più nei piani biancocelesti.

Porte girevoli a sinistra

Nel reparto dei terzini sono in tanti in bilico in casa Lazio. Nonostante una stagione complicata, Luca Pellegrini sembra sicuro della permanenza. Da capire cosa succederà con Marusic, che ha il contratto in scadenza tra un anno, mentre Lazzari ha un contratto lungo ma dopo un’annata complicata potrebbe a sua volta valutare l’addio. Addio che sembra quasi scontato per Elseid Hysaj, che dopo tre anni in biancoceleste può lasciare la Lazio. L’albanese ha il contratto in scadenza tra dodici mesi e i biancocelesti vogliono cederlo, anche se offerte non sono ancora arrivate. Con la sua partenza la Lazio lavorerebbe per chiudere Juan Cabal. Con il Verona non c’è alcun accordo, durante la trattativa per Noslin si è parlato anche del colombiano ma non è stato mai approfondito il discorso per l’ex Atletico Nacional. Il Verona chiede una cifra vicina ai 10 milioni, la Lazio valuta Cabal 6-7 milioni di euro. Ci sarà da trattare, ma prima in casa Lazio bisognerà cedere Hysaj per fare spazio a un nuovo terzino sinistro.