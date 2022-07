Lazio, Ilic solo in caso di cessione di Luis Alberto. A centrocampo può arrivare Vecino

Ivan Ilic resta un obbiettivo complicato per la Lazio. Come si legge sulle pagine de Il Messaggero infatti il talento dell'Hellas Verona arriverà soltanto in caso di cessione di Luis Alberto. Sarri - si legge - a centrocampo potrebbe accontentarsi di Matias Vecino, svincolato dopo l'esperienza all'Inter. Gli ultimi contatti con l'entourage dell'uruguaiano risalgono ad un paio di giorni fa.