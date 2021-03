Lazio, Immobile: "Il calcio è cambiato, serve essere un attaccante come Lewandowski"

Parlando ai microfoni di Sky, Ciro Immobile ha parlato così del suo stile di gioco e di quale sarebbe il profilo perfetto per il calcio moderno: "In ogni partita che guardo, di qualsiasi categoria, studio quello che fanno gli attaccanti. L'egoismo fa parte di noi, quando si vede la porta si pensa soprattutto a quella, è questione di istinto. Tanti gol miei sono frutto del lavoro, della squadra, del gioco e dei movimenti, altri puro istinto. Inzaghi, da ex attaccante, predilige il gioco offensivo e questo ci facilita. Era un calciatore che non mollava mai, ho visto qualche video suo. Da attaccante preferiva forse l'assist al fare gol, a volte su questo cerco di apprendere qualcosa da lui. Il calcio è cambiato, serve essere un attaccante come Lewandowski. E' un attaccante completo che cerca sempre di superare i propri limiti, è il numero 9 più forte in circolazione".