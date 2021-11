Lazio, Immobile resta in forte dubbio: la decisione di Sarri arriverà in extremis

vedi letture

Ciro Immobile ieri ha saltato l’allenamento di rifinitura a Formello per il fastidio al ginocchio che lo tormenta da qualche settimana. Per il Corriere dello Sport, l'attaccante ha sostenuto solo un provino di un quarto d’ora, lavorando in modo differenziato. Poi è rientrato negli spogliatoi per la doccia e le terapie in attesa di risolvere il dubbio. Sarri e lo staff tecnico hanno preso una decisione, inserendolo nella lista dei convocati, soltanto dopo pranzo.