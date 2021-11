Lazio in attesa di Immobile. Intanto Sarri pensa alla Juve e prova Felipe Anderson falso 9

vedi letture

Allenamento pomeridiano per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata a Formello per preparare la sfida contro la Juventus in programma sabato. Tutti gli occhi, ovviamente, sono puntati su Ciro Immobile e sulle condizioni dell'attaccante: in attesa di novità, il tecnico Maurizio Sarri ha provato anche Felipe Anderson come 'falso nueve' in ottica Juventus. Domani previsto un altro allenamento pomeridiano.