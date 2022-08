Lazio-Inter, le formazioni ufficiali: sorpresa Lazzari, ce la fa. Gagliardini e Dimarco titolari

Ritorno al passato, con un pizzico di mercato a condire il tutto. E il primo big match del campionato va in scena all'Olimpico di Roma: reduce dallo 0-0 contro il Toro, la Lazio ospita l'Inter, a pieni punti dopo le prime due giornate. Gara speciale per l'allenatore nerazzurro, Inzaghi, che fa ritorno nel "suo" stadio. E serata ancora più particolare per Francesco Acerbi, che la seguirà a distanza da tesserato biancoceleste, ma dopo il weekend diventerà salvo sorprese un nuovo giocatore degli avversari.

Maurizio Sarri recupera Lazzari, non al meglio ma titolare e schierato a destra. Per il resto, il tecnico biancoceleste opta per il medesimo schieramento visto a Torino: ancora panchina per Luis Alberto, al quale è stato preferito nuovamente Vecino.

Simone Inzaghi sceglie Gagliardini a centrocampo con l'obiettivo di contrastare la fisicità di Milinkovic-Savic. L'ex Atalanta è l'unica novità rispetto alla formazione di partenza del 3-0 allo Spezia, con Dimarco confermato a sinistra e Dumfries sulla destra. La LuLa in attacco.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Dimarco; Lukaku, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.