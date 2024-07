Lazio, Jobe Bellingham rimane nel mirino. La chiave è Isaksen?

vedi letture

Dopo l'arrivo di Castrovilli ed i rumors sempre più intensi che riguardano il giocatore del Sassuolo, Laurienté, in chiave-Lazio continua a circolare il suggestivo nome di Jobe Bellingham, fratello del più celebre Jude. Fin da gennaio il giocatore inglese è finito nel mirino della Lazio, ovvero da quando sono nate le trattative per il compagno di squadra al Sunderland, Clarke.

Come riporta il Corriere dello Sport, la sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni, intorno a lui la concorrenza non manca, come quella relativa al Tottenham. Per il momento in casa biancoceleste stanno facendo le dovute valutazioni e qualora dovessero esserci delle uscite, allora si penserebbe ad eventuali nuovi arrivi. Gustav Isaksen in tal senso è il primo nome in uscita.

Proprio riguardo il danese, Feyenoord e Fenerbahce si sono mosse sulle sue tracce. E' tornato infatti in auge lo scambio con Calvin Stengs del Feyenoord, anche se il ds Fabiani vorrebbe piuttosto piuttosto a scatenare un'asta, visto anche il sondaggio del club turco su indicazione di José Mourinho.