Lazio, l'ex Ledesma: "Della crescita di Cataldi si parla troppo poco. È maturato tanto"

L'ex capitano biancoceleste Cristian Daniel Ledesma, ai microfoni di Notizie.com parla così della crescita di un laziale doc come Danilo Cataldi: "E’ cresciuto tanto, anzi tantissimo. E’ maturato ed ormai è diventato un esperto in un ruolo che, fino a poco tempo fa non era il suo. Purtroppo la sua crescita non viene risaltata troppo. Mi rode a volte pensare che della Lazio e di Cataldi si parli così poco. Marcos Antonio? Sta facendo un percorso di inserimento. Sarri gli sta facendo capire i ritmi del calcio italiano. E può diventare importante perché ha caratteristiche diverse da tutti gli altri centrocampisti".