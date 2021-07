Lazio, Luis Alberto ora è un caso: malinteso sulle ferie o c'è qualcosa di più grande alle spalle?

vedi letture

Il giallo si è trasformato in un vero e proprio caso. Luis Alberto ancora non si è materializzato a Formello: secondo il giocatore e il suo staff, l'assenza è lecita essendo stata comunicata per tempo alla società, per la Lazio invece non è assolutamente giustificata e porterà ad una multa salata. Questo sulla carta, perché le parti sono già a lavoro per uscire il prima possibile da questa situazione. Luis Alberto potrebbe arrivare a Roma domani: se così fosse effettuerebbe visite e test attitudinali per poi raggiungere Auronzo domenica ed essere così a disposizione di Sarri dal secondo giorno di ritiro. In questo modo il caso rientrerebbe ed il giocatore potrebbe anche evitare la multa.

I motivi dell'ammutinamento - Resta da capire se alla base dell'assenza di Luis Alberto ci sia davvero soltanto un malinteso sul conteggio dei giorni di ferie (il giocatore è convinto di avere diritto a giorni di ferie extra per recuperare quelli in meno fatti lo scorso anno), oppure se ci sia qualcosa di più grande, magari legato al mercato. Il giocatore è di recente finito nel mirino di Atletico Madrid e Villarreal, squadre che giocheranno la prossima Champions League. Se così fosse, la telenovela sarebbe solo all'inizio. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.