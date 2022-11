Lazio, Luis Alberto resta sul mercato. Ma ad oggi per lui non ci sono offerte

Per Luis Alberto non ci sono offerte: il Siviglia è tornato ad interessarsi al centrocampista spagnolo, ma al momento non risultano proposte per prelevarlo dalla Lazio durante il prossimo mercato di gennaio, almeno stando a quanto rivela Sky. Il giocatore resta sul mercato, su indicazione di Sarri, ma allo stato attuale la cessione non è vicina.