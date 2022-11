Lazio, niente da fare per Immobile: il derby resta un miraggio, probabile il ritorno nel 2023

vedi letture

La rincorsa di Immobile è iniziata subito dopo il ko con l'Udinese. Terapie, piscina e skip per stimolare la propriocettività (che è la capacità di percepire la posizione del proprio corpo nello spazio e lo stato di contrazione dei propri muscoli). Poi, anche per soddisfare la mancanza del terreno di gioco - sottolinea Il Messaggero facendo il punto sulle condizioni dell'attaccante - ci ha aggiunto qualche giro di corsa leggera intorno al campo a Formello. Scarpe da ginnastica e pure scarpini oggi per il numero 17, ma il derby contro la Roma è destinato a restare un miraggio. La cicatrice si è chiusa, ma niente da fare. Al massimo - si legge - il capitano farà un tentativo per la trasferta del 13 novembre contro la Juventus, ma per ora l'ipotesi più probabile resta quella di un ritorno direttamente nel 2023.