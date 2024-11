Lazio, Pedro: "Altra notte speciale. Il gol è un regalo, l'unico segreto è lavorare"

Pedro, esterno sinistro della Lazio e match winner nella gara conclusasi 2-1 contro il Porto, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, commentando così il successo: "Un'altra notte speciale per la squadra e per i tifosi, è stata una bella prestazione. L'avversario era difficile, una squadra fisica, che gioca bene con la palla. Per noi è stato difficile vincere, ma con questo carattere e mentalità abbiamo trovato la vittoria. Abbiamo cercato sempre la vittoria, il Porto è una delle squadre che può vincere l'Europa League. Sapevamo che loro venivano a fare una bella partita, ma abbiamo preso gol, abbiamo continuato a creare occasioni, e combattuto. Il gol è un regalo e la vittoria è pesantissima per noi. L'unico segreto è lavorare, stare bene in squadra, stare con la testa giusta per competere fino alla fine. Questo è il mio lavoro, penso di stare al massimo, l'importante è stare in una dinamica positiva per me e per la squadra".

CLASSIFICA

1. Lazio 12 (+9)

2. Ajax 10 (+12)

3. Galatasaray 10 (+4)

4. Francoforte 10 (+4)

5. Anderlecht 10 (+4)

6. Ath. Bilbao 10 (+4)

7. Tottenham 9 (+4)

8. FCSB 9 (+2)

9. Lione 7 (+4)

10. Rangers 7 (+3)

11. Olympiakos 7 (+2)

12. Bodo/Glimt 7 (+1)

13. Midtjylland 7 (+1)

14. Ferencvaros 6 (+3)

15. Manchester Utd 6 (+2)

16. Plzen 6 (+1)

17. Alkmaar 6 (0)

18. Besiktas 6 (-4)

19. Hoffenheim 5 (0)

20. Roma 5 (0)

21. Fenerbahce 5 (-1)

22. FC Porto 4 (0)

23. Slavia Praga 4 (0)

24. Elfsborg 4 (-1)

25. Real Sociedad 4(-1)

26. Braga 4 (-3)

27. Twente 3 (-2)

28. Malmo FF 3 (-3)

29. Qarabag 3 (-6)

30. Royale Union SG 2 (-2)

31. Nizza 2 (-4)

32. RFS 2 (-4)

33. PAOK 1 (-5)

34. Ludogorets 1 (-5)

35. M. Tel Aviv 0 (-9)

36. Dinamo Kiev 0 (-10)