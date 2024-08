Live TMW Lazio, Provedel: "Due gol presi subito in due gare, mancato qualcosa"

vedi letture

20.30 - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa Ivan Provedel, giocatore della Lazio, per commentare il risultato maturato contro l'Udinese nel secondo turno della Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

21.45 - Inizia la conferenza stampa.



Il match? Cos'è successo sul primo gol dell'Udinese, vi siete fermati?

"Sensazione giusta, la bandierina ad oggi è diventato un segnale importante, ma non me ne sono accorto, ero nell'azione e Lucca l'ho visto colpire da solo. Non è un alibi, bisogna stare attenti se l'arbitro non fischia, dobbiamo reagire subito, così non è stato e il gol loro arriva su un demerito nostro".

Per la seconda volta in svantaggio e tanti duelli persi, cosa succede? Una Lazio così dovrebbe subire di meno:

"Penso incida poco chi gioca, il fatto che prendi gol subito in entrambe le gare penso sia un discorso di qualcosa che manca forse nello spirito forse nell'attenzione, ma se concedi qualcosa subito quando sei fresco in qualcosa sei mancato. Spero queste due gare ci portino insegnamento".



Hai detto di recente che tutte le squadre sono migliorate, questa Lazio è migliorata:

"Credo che lo vedremo col tempo, sono andati via giocatori di livello che hanno fatto tanto con questa maglia, sono arrivati ragazzi giovani, di talento, si stanno ambientando bene, devono continuare così e noi più vecchi dobbiamo aiutarli affinchè ci sia lo spirito giusto per lottare nel modo giusto".

21.50 - Finisce la conferenza stampa.