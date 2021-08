Lazio, Sarri: "Luis Alberto? Serve solitità, ma questo non vuol dire che non sia importante"

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro lo Spezia, ha parlato anche di Luis Alberto: "Fisicamente è in crescita, noi però dobbiamo gestire la squadra in un momento di transizione non semplice. La Lazio a centrocampo poteva permettersi certe cose perché c'erano cinque difensori e una punta e mezza. Nelle prime partite, l'amichevole col Sassuolo e la gara di Empoli, abbiamo privilegiato la solidità, ma questo non vuol dire che Luis Alberto non sia importante. A me piacciono sempre i giocatori di qualità".