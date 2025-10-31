Lazio, Sarri non rinuncia a Cataldi: "Un anno fuori dal suo ambiente gli ha fatto bene"

Solo 0-0 per la Lazio sul campo del Pisa, ma per Maurizio Sarri al termine della gara i temi non mancano. Fra questi, anche alcuni legati ai singoli, come ad esempio alle scelte fatte a centrocampo: "Basic è stato bravo - ha sottolineato l'allenatore a Sky Sport -, era da tanto fuori lista e una volta tornato ci ha dato una mano importante. Isaksen viene da una malattia debilitante come la mononucleosi. Appena 4 giorni fa ha fatto una grande partita contro la Juve, stasera ha pagato forse quello che doveva inevitabilmente pagare. È un percorso da fare. È da giugno che non abbiamo tante notizie positive, siamo rimasti a galla. In qualcosa siamo migliorati, la squadra è solida. Il successo sarebbe arrivare a fine anno e avere 7-8 giocatori pronti per una squadra più competitiva".

Su Cataldi, invece, Sarri si è espresso così: "Giocare a Roma per un romano non è mai semplice. Fare un anno fuori dal suo ambiente (alla Fiorentina, ndr) gli ha fatto bene. Danilo è un giocatore forte tecnicamente. Gli manca un pizzico di cilindrata, se avesse un motore leggermente superiore sarebbe un giocatore da grande squadra".