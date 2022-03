Lazio, Sarri punta dritto su Carnesecchi: ha avuto anche il placet di Buffon

La Lazio avrebbe individuato in Marco Carnesecchi, portiere classe 2000 dell'Atalanta, attualmente in prestito alla Cremonese, un possibile rinforzo per il dopo Strakosha e Reina, entrambi in scadenza a giugno prossimo: stando a quanto riportato da Il Messaggero, Maurizio Sarri, tecnico dei capitolini, avrebbe chiamato Gigi Buffon, suo ex portiere alla Juventus, per chiedergli un parere sul ragazzo, ricevendo una relazione più che positiva.