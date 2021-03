Lazio-Torino, ora è braccio di ferro tra Lega Serie A e FIGC: le due posizioni sono diverse

Gazzetta.it spiega i motivi che hanno spinto quest'oggi la Lega Serie A, nel corso del suo Consiglio di Lega straordinario, a non rinviare Lazio-Torino, gara in programma per quest'oggi alle 18.30 ma che non andrà in scena perché il Torino non sarà all'Olimpico di Roma su disposizione dell'Asl di competenza.

Per la Lega avallare la richiesta di rinvio farebbe saltare definitivamente la diga del protocollo, rompendo l’argine il campionato rischierebbe di deragliare. Di posizione diversa la FIGC, che stamattina tramite il presidente Gravina ha parlato di oggettiva impossibilità a disputarla. Per Gravina il caso Torino è molto diverso da quello Napoli perché in questa situazione è stata individuata con certezza la disposizione dell'Asl di Torino che non è arrivata nelle ore precedenti alla partita, ma era nota e manifesta già da una settimana.

Il Torino, negativo all'ultimo giro di tamponi (per la seconda volta consecutiva), potrà tornare ad allenarsi a partire dalla giornata di domani.

