Lazio, un centrocampo da inventare: tre le soluzioni senza Luis Alberto e Milinkovic

Il timore si è trasformato in emergenza. L’ansia in un mix di panico (o quasi) e rabbia. Luis Alberto non ha recuperato dal fastidio al flessore - che si trascina da mercoledì - e non giocherà oggi contro il Sassuolo. Possibile che i 20 minuti giocati giovedì contro il Galatasaray , forzando su un problema già esistente, abbiano influito in negativo sul suo recupero. Oltre al danno, la beffa, perché Sarri oggi non avrà a disposizione Milinkovic, fuori per l’espulsione ingenua (criticata dal tecnico) di domenica scorsa contro la Sampdoria.

Senza il Sergente, la presenza dello spagnolo sarebbe stata fondamentale. Da lui, responsabilizzato ancora di più, sarebbe dovuto passare il gioco della Lazio, che si presenterà in una vesta totalmente inedita e senza leader a centrocampo. Basti pensare che negli ultimi 5 anni, in campionato, Luis Alberto e Milinkovic hanno saltato insieme solo 6 partite: un pareggio, una vittoria e 4 sconfitte, l’ultima proprio lo scorso maggio qui a Reggio Emilia.

Chi giocherà a centrocampo? La domanda più gettonata nelle ultime ore tra i laziali. L’ipotesi più calda è l’inserimento di Akpa Akpro, anche se non è al meglio e venerdì ha svolto differenziato, come intermedio con Cataldi e Basic, loro sicuri del posto. L’altra soluzione, più affascinante e offensiva, è l’abbassamento di Zaccagni tra i tre di centrocampo con Felipe Anderson nel tridente con Immobile e Pedro. Altrimenti - la terza possibilità - spazio a Leiva in mediana, insieme a Cataldi e Basic. Tre opzioni diverse, che difficilmente colmeranno il vuoto lasciato da Luis Alberto e Milinkovic.