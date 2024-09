Le pagelle del Monza - Maldini, il destro è caldo. Gagliardini entra e si perde Gosens

Risultato finale: Fiorentina-Monza 2-2

Turati 7 - Non c'era modo migliore per presentarsi ai suoi nuovi tifosi, non arriva il successo ma compie una splendida parata su Kean che vale praticamente un gol. Imprendibile la traiettoria di Gosens.

Izzo 6 - Per più di un'ora di gioco tiene a bada la solita irruenza, poi nell'ultima parte diventa più aggressivo e si prende il giallo. Beltran gli crea pochi grattacapi dalle sue parti.

Pablo Mari 6,5 - E' stato uno dei duelli migliori di giornata, non molla mai Kean. Sempre in marcatura sull'attaccante della Fiorentina, gli nega anche un gol salvando prima di Turati. Ottima prestazione dell'ex Arsenal.

Carboni 6 - Ha vinto il ballottaggio con Caldirola dopo le prime due gare in panchina, gioca una buona gara l'ex Cagliari che vince il duello ravvicinato con l'ex compagno Colpani. Dal 79' Caldirola sv.

Pedro Pereira 6,5 - Si prende subito la scena, in una partita abbastanza bloccata imbecca la giocata giusta per sbloccarla con l'assist per la rete di Djuric che stappa la partita. Presidia bene la sua zona di campo. Dal 79' D'Ambrosio sv.

Bondo 6,5 - Le voci di mercato non lo hanno distratto, accostato al Milan prima della chiusura del mercato e il francese giustifica il corteggiamento rossonero. L'uomo ovunque del centrocampo del Monza, dinamicità e agonismo al servizio della squadra.

Pessina 6 - Ordinaria amministrazione in mezzo al campo per il capitano, costretto però a volte a tirare indietro la gamba per il giallo subito nel primo tempo. Si sacrifica sul lungo palleggio della Fiorentina.

Kyriakopoulos 6,5 - Non ha un cliente così facile da affrontare come Dodò ma riesce a prendere le misure al brasiliano, poi fa tutto bene sul gol di Maldini servendo anche l'assist vincente.

Maldini 7 - Il destro è caldo, anzi caldissimo per il quattordici del Monza. Al primo tentativo becca l'angolino, al secondo il palo. Bravo a muoversi sulla trequarti, si sacrifica anche in fase difensiva. Qualità e sacrificio. Dal 71' Vignato 6 - Prova il solito spunto da subentrato come ci sta abituando in questo inizio di campionato.

Caprari 6 - Mezzo voto in più per la giocata nello stretto con Kyriakopoulos che spiana la strada al raddoppio del Monza, per il resto non riesce a trovare lo spunto solito tra le linee. Dal 63' Gagliardini 5 - Nel momento clou del match si perde completamente la marcatura di Gosens che sigla la rete del pareggio.

Djuric 7 - Gioca da pivot, manda in difficoltà Ranieri con i suoi centimetri e la sua fisicità. Gioca sempre spalle alla porta, quando ha l'occasione però non perdona all'unico tiro in porta. Glaciale. Dal 63' Petagna 5,5 - Non riesce nello stesso compito di Djuric nel tenere alto il Monza, qualche pallone perso di troppo.

Alessandro Nesta 6,5 - Deve nuovamente rinviare l'appuntamento con la prima vittoria, arriva un altro pareggio ma che porta con sè convinzioni diverse rispetto a quello con l'Empoli. Il Monza c'è, ha sistemato un po' di cose e davanti è tornato cattivo. Paga la grande pressione della Fiorentina nel finale.