Le pagelle del Sassuolo - Boga il salvatore nel recupero. Oddei, che intuizione

Consigli 6 - Non ha colpe sul gol di Joao Pedro. Per il resto non deve compiere particolari interventi.

Müldür 6 - Decisamente meglio quando c'è da difendere. Sale poco sulla sua fascia di competenza.

Marlon 5,5 - Lascia libero Joao Pedro di saltare, con la complicità di Ferrari, in occasione del gol del momentaneo 1-0 del Cagliari

Ferrari 6 - Fino al gol di Joao Pedro la sua prestazione era stata decisamente positiva. Poi l'errore, insieme a Marlon, che sarebbe potuto costare caro.

Rogério 6 - Tanto fumo e poco arrosto. Cerca spesso di saltare l'uomo, ci riesce solo in poche occasioni.

Locatelli 6,5 - Il cervello del centrocampo del Sassuolo. Detta perfettamente i tempi di gioco ed è pericoloso anche sulle palle inattive.

Obiang 6 - Fatica in entrambe le fasi. Prende un giallo e De Zerbi lo richiama in panchina per non rischiare nel finale.(Dal 70' Maxime Lopez 5,5) - Non riesce a dare il suo contributo quando viene chiamato in causa.

Traorè 6 - Anche lui ha una grande occasione, ma anche per il centrocampista vale la solita legge, quella di Cragno. (Dall'87 Oddei 6,5 - Un altro baby talento lanciato da De Zerbi. Suo l'assist nel recupero per il gol di Boga.)

Djuricic 5.5 - Nel primo tempo ha due grandi occasioni ma non riesce a trovare il gol. Se sulla seconda ci sono grandi meriti di Cragno, nella prima la colpa ricade sul numero 10 dei neroverdi. (Dal 77' Raspadori S.V)

Boga 7 - Quando parte palla al piede, semina il panico fra i difensori del Cagliari. Non si arrende mai e nel recupero trova la zampata vincente che vali il pareggio.

Caputo 5 - Non arriva mai alla conclusione e non entra mai nel vivo dell'azione. Giornata no per l'attaccante dei neroverdi.(Dal 70' Defrel 6 - Porta maggior fisicità al reparto offensivo del Sassuolo)

Roberto De Zerbi 6 - Inizia il girone di ritorno con pareggio. La squadra neroverde sembra essere una lontana parente di quella spumeggiante ammirata ad inizio campionato. Manda in campo il giovane Oddei nel finale e la scelta si rivela giusta: assist per Boga e pareggio che sembrava ormai insperato.