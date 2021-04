Le pagelle del Sassuolo - Chiriches salva tutto. Boga cambia la partita

SASSUOLO-SAMPDORIA

Consigli 6 - Fa buona guardia quando viene chiamato in causa, con i piedi esce dai pressing avversari con la costruzione dal basso.

Marlon 5 - Utilizzato come centrocampista di rottura, davanti alla difesa, non è certo il migliore in campo (dal 46' Boga 6,5 - Decisamente meglio di chi va a sostituire, pure con diversi ritmi e compiti).

Chiriches 6,5 - Bravo quando c'è da metterci la testa, esce con il pallone al piede, va anche vicino al gol con una conclusione. Dietro non ha grossi problemi. All'ultimo minuto mette una pezza e salva tutto.

Ferrari 6 - Non sfigura, quando deve spedire il pallone lontano tende a non rischiare.

Toljan 6 - Nel primo tempo è più timido rispetto a Kyriakopoulos, anche perché calamita meno palloni. Serata abbastanza tranquilla dalle sue parti (dal 65' Rogerio s.v.).

Maxime Lopez 6,5 - Balla sul pallone, ha i tempi giusti per avanzare e per aprire la difesa avversaria, da una sua gestione parte l'occasione dell'1-0.

Locatelli 6,5 - La palla non la perde quasi mai, alle volte illumina la giocata.

Kyriakopoulos 6,5 - Spesso avanza per dare una mano a Traoré prima, Boga poi. Dietro rischia davvero pochino (dal 65' Muldur s.v.).

Berardi 7 - A parte il gol, comunque bello per l'idea e per la capacità di realizzazione, quando va via all'avversario dà sempre problemi (dall'85' Magnanelli s.v.).

Traoré 6 - Andrebbe in rete nel primo tempo, ma è in fuorigioco. Nella seconda frazione torna a centrocampo e ha più lettura nel gioco.

Defrel 6 - Pochi palloni giocabili, alle volte cerca l'oscurità (dal 78' Obiang s.v.).