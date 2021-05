Le pagelle del Sassuolo - Kyriakopoulos fa e disfa, Berardi da Europei. De Zerbi a testa alta

Risultato: Sassuolo - Lazio 2-0

10’ Kyriakopoulos; 78’ rig. Berardi

Consigli 6 - Nel primo tempo è quasi inoperoso, a inizio ripresa Lulic lo desta con un tiro centrale. Di fatto, ringraziando anche la scarsa mira di Muriqi, il grosso del lavoro per lui finisce lì.

Toljan 6 - Poco sollecitato, dalle sue parti Lulic affonda raramente. Di contro c’è da dire che non ha spinto granché, ma il non aver concesso varchi da attaccare in una serata del genere può andar bene. (dal 75’ Ayhan s.v.).

Chiriches 6,5 - Il centrale ex Napoli è stata una delle principali sicurezze, forse anche un po’ a sorpresa, nel pacchetto arretrato neroverde. Si conferma anche stasera: due salvataggi molto importanti nella ripresa.

Ferrari 6 - Deve fare spesso la guerra contro Muriqi: in alcune situazioni, abbastanza isolate a dire il vero, soffre la pesantezza e i centimetri del kosovaro. Riesce comunque a tenerlo a bada.

Kyriakopoulos 6,5 - Scardina la porta della Lazio con un gran mancino dopo dieci minuti e rischia di ripetersi più tardi: la replica esce di un nulla. Si fa ingenuamente espellere dopo un’ora, per sua fortuna non ci sono conseguenze.

Lopez 6 - De Zerbi vuole qualità e preferisce l’ex Marsiglia ad altri interpreti più addetti magari a far legna. Viene ricompensato solo in parte, anche se il temperamento si è visto. Nulla più né meno che una sufficienza (dal 75’ Bourabia 6 - Apporto sufficiente nel finale: è da un suo recupero che nasce l’azione da cui scaturirà il rigore del 2-0).

Locatelli 6,5 - Geometrie sempre più precise ed efficienti, bada al sodo ma allo stesso tempo detiene la posizione del centro di comando neroverde. Sempre sicuro, non lamenta cali di concentrazione e disegna bei filtranti.

Berardi 7,5 - Ottavo assist del suo campionato ma stavolta è più lui a dover ringraziare. Poi manda in porta Caputo e trasforma il rigore guadagnato da quest’ultimo. Restituisce il favore al centravanti poco dopo: altra super prova. Sembra già in versione Europei: Mancini approves.

Djuricic 6,5 - Rimane in campo per meno di un’ora ma non per particolari demeriti. Anzi, è sempre vivace a muoversi tra le linee: quando esce si ha la sensazione di aver assistito ad una buona prova (dal 57’ Traore 5,5 - Non riesce ad entrare in partita come si aspetterebbe il suo allenatore, rimanendo defilato in troppe circostanze).

Boga 5,5 - Non brillantissimo, un po’ come lo è stato per tutta questa stagione, condizionata da vari problemi. Sperava forse di lasciare Sassuolo al termine di una prestazione migliore. Non si accende mai (dal 62’ Rogerio 6 - Buttato dentro di fretta e furia per tamponare l’uscita dal campo di Kyriakopoulos, si fa trovare pronto).

Defrel 6 - Costruisce in serpentina una bella occasione che però cestina con un tiraccio, un pallone in curva. Nel complesso non ha comunque fornito una brutta prestazione, spendendosi molto sul pressing (dal 57’ Caputo 6,5 - Qualche minuto di rodaggio ed eccolo entrare violentemente in partita con la progressione che lo porta a conquistarsi il rigore del 2-0. Ha poi due chance per colpire ma sbatte su Strakosha).

Allenatore: De Zerbi 7 - Vuole lasciare Sassuolo con un’impresa in tasca e per farcela mette in campo la formazione dotata della miglior qualità possibile nella zona tra mediana e trequarti, con Defrel preferito a Caputo e Raspadori. Kyriakopoulos gli mette il match in discesa dopo 10’ e potrebbe complicarlo all’ora di gioco. Non sarà così, grazie anche al Berardi che lui stesso ha costruito. Il sogno di un’incredibile rimonta si infrange sulla differenza reti, ma non si può negare che abbia fatto un grande lavoro. Va via a testa altissima.