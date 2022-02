Le pagelle del Sassuolo - Non basta un Pegolo strepitoso. Raspadori imbrigliato

Risultato finale: Juventus-Sassuolo 2-1

Pegolo 8 - Impeccabile con i piedi, dà il suo contributo anche in impostazione. Prima dell’intervallo viene impegnato prima da McKennie e poi da Vlahovic e Alex Sandro, ma non si scompone tenendo in vita i suoi. Nel finale compie due veri e propri miracoli su Morata e Rabiot.

Ruan 6,5 - Alex Sandro gli procura più di un grattacapo sulla destra e forse avrebbe dovuto avere maggiore sostegno da Berardi. Ma in fondo se la cava annullando McKennie, che sbaglia praticamente tutto.

Ayhan 6,5 - Tiene testa ad un cavallo di razza come Dusan Vlahovic, leggendo spesso in anticipo le giocate dell’ex Fiorentina. Dal 45’ Muldur 5,5 - Attento in fase difensiva fino al novantesimo. Poi però è troppo leggero su Vlahovic, che lo fa secco sulla sinistra e decide il match.

Ferrari 6,5 - Bravo in fase di costruzione della manovra, guida la linea arretrata neroverde facendo valere la propria esperienza. Ha qualche responsabilità sulla prima rete bianconera, dato che si trova fuori posizione e non tiene così Dybala, che tutto solo buca Pegolo.

Kyriakopoulos 7 - Pericolo costante sulla sinistra, con le sue avanzate fa rinculare Cuadrado che non riesce ad incidere nella metà campo neroverde.

Harroui 6,5 - Scherma bene la linea arretrata alle sue spalle. Qualche volta si sgancia in avanti, facendo stancare e non poco il povero Arthur. Dal 73’ Frattesi s.v.

Lopez 6,5 - Davanti alla difesa gioca con la tranquillità dei veterani: massimo due tocchi, che in fondo solo quelli che danno velocità e fluidità alla manovra neroverde.

Berardi 6 - Leader tecnico dei neroverdi, tenta sempre l’uno contro uno con Alex Sandro per creare superiorità numerica nella metà campo bianconera. Dal 59’ Defrel 5,5 - Riceve pochi palloni giocabili e non riesce di conseguenza ad incidere.

Raspadori 5,5 - Svaria molto sul fronte offensivo, ma viene comunque ben imbrigliato dagli uomini di Allegri.

Traorè 7 - Libero pensatore del Sassuolo, sul terreno di gioco si diverte. Parte largo, ma poi si accentra svuotando la corsia mancina per le scorribande di Kyriakopoulos. Con una fantastica conclusione a giro trafigge Perin e riporta in partita i suoi dopo la rete iniziale di Dybala. Dal 59’ Henrique 5 - Fatica a star dietro ai fantasisti bianconeri, che nella ripresa si riversano nella metà campo neroverde.

Scamacca 6 - Punto di riferimento costante per i suoi compagni. Fraseggia con Traorè, che infatti grazie ad un suo assist pareggia i conti nella prima frazione. In più di un’occasione salta più in alto di tutti in area bianconera, ma di testa non riesce ad essere preciso sottoporta.

Alessio Dionisi 6,5 - Il Sassuolo se la gioca con spensieratezza e senza alcun timore contro una Juventus che per larghi tratti è costretta a rintanarsi nella propria metà campo. Toglie forse troppo presto Berardi, sino a quel momento tra i più vivaci in campo.