Le pagelle del Sassuolo - Pinamonti premiato dal gol. Ruan, errore che pesa

Risultato: Sassuolo - Torino 1-1

Consigli 6 - Il Torino crea tanto e alla fine segna con Sanabria, ma il portiere neroverde è incolpevole sul colpo di testa del paraguaiano. Poi pochi pericoli seri, a parte la traversa di Radonjic nel primo tempo, sulla quale può solo tuffarsi e sperare. La fortuna lo aiuta.

Toljan 5,5 - Radonjic e Vlasic si alternano dalle sue parti e sono due clienti decisamente scomodi, che difficilmente può non soffrire. Se la cava come può, con qualche errore di troppo. Sull'1-0 non concretizza una possibile chance davanti a Milinkovic-Savic.

Ruan Tressoldi 5 - Gioca una partita senza troppe sbavature fino al 66', quando si perde Sanabria che in avvitamento di testa pareggia la sfida. Errore che pesa nell'economia della gara.

Ferrari 6 - Guida la difesa come spesso gli capita, limitando molto le incertezze e riuscendo a non farsi puntare mai nell'uno contro uno. Bravissimo nel ribattere una conclusione di Radonjic nel secondo tempo.

Rogerio 5,5 - Si nota poco in fase offensiva, mentre in fase difensiva è troppo molle in occasione del cross di Lazaro che poi porta all'1-1 di Sanabria: avrebbe dovuto aggredire probabilmente un po' di più l'esterno di proprietà dell'Inter.

Frattesi 6,5 - Risulta tra i più positivi del Sassuolo a centrocampo grazie al suo movimento continuo e agli inserimenti senza palla che oggi però non risultano essere letali per il Torino. Ammonito per troppo nervosismo, non toglie mai la gamba ed è uno degli ultimi ad arrendersi. (Dall'89' Thorstvedt - SV).

Lopez 6,5 - Brilla in regia ed ha il merito di murare insieme a Ferrari un tiro di Radonjic nella ripresa. Avvia l'azione del possibile 2-0 di Laurienté, recuperando palla su Ricci e servendo l'ex Lorient, che però nel frattempo è finito in fuorigioco.

Henrique 5,5 - Si nota che è voglioso di ricevere palla e riciclarla per creare dei pericoli, ma il suo contributo è al di sotto delle aspettative. Dovrebbe alternarsi nel ruolo di mezzala e in quello di trequartista, ma non impensierisce mai la difesa del Torino in modo significativo. (Dal 73' Harroui - SV)

Berardi 6,5 - Cerca di caricarsi la squadra sulle spalle, prendendo spesso iniziative personali ed alla fine il suo tiro viene respinto da Milinkovic-Savic e scaturisce il gol di Pinamonti sulla ribattuta. Non pericoloso come sempre, ma quando ha la palla il Torino ha paura perché dà la sensazione di poter creare qualcosa anche dal niente. (Dal 77' Bajrami - SV).

Pinamonti 6,5 - Gioca la solita partita fatta di sacrificio, corsa, pressione e con pochissimi palloni giocabili, ma questa volta viene premiato con il gol. Bravissimo a leggere l'azione e a ribattere in rete dopo la respinta di Milinkovic-Savic per il 29° gol in Serie A a 23 anni. Il prossimo step sarà quello di riuscire ad essere più coinvolto nel gioco di Dionisi, ma anche i compagni devono aiutarlo. (Dal 73' Defrel - SV).

Laurienté 6 - Sembra che debba spaccare il mondo tutte le volte che punta l'uomo, ma, a parte il gol annullato nel secondo tempo, non crea troppi pericoli a Singo e Gravillon.

Alessio Dionisi 6 - Dopo 4 vittorie consecutive il Sassuolo pareggia contro il Torino. Bravo a leggere la partita, decidendo di aspettare la squadra di Juric e cercando di colpirla in contropiede. Non la miglior partita stagionale della sua squadra, ma non perde ed esce contento dal posticipo.