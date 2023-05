Le pagelle del Siviglia - Suso e Lamela, cambi vincenti. J.Navas inesauribile, ingenuo Acuña

Risultato finale: Siviglia-Juventus 2-1



Bounou 6,5 - Ci sono anche le sue manone sulla qualificazione in finale del Siviglia, miracoloso il suo intervento in tuffo su Gatti nel primo tempo. Dice di no anche a Chiesa mentre ringrazia il palo su Kean.

Jesus Navas 7 - La carta d'identità recita 37 anni, in campo non si direbbe. Spinge come un forsennato lungo la corsia di destra, sia nel primo che nel secondo tempo bombarda di traversoni l'area di rigore bianconera. Dal 107' Gomez sv.

Bade 5 - Se nella sfida d'andata era stato uno dei migliori in campo, non si ripete di certo oggi. Diversi errori di lettura da parte del centrale del Siviglia, in difficoltà con Kean e in ritardo sui piazzati. Poi combina la frittata sul gol di Vlahovic.

Gudelj 5 - Meriterebbe di certo il cartellino sul brutto intervento che ha costretto al cambio Fagioli, graziato dal direttore di gara. Poi si fa sfuggire, insieme a Bade, gli avanti bianconeri sulle ripartenze. Partecipa in negativo al vantaggio bianconero.

Acuña 6 - Jesus Navas da una parte e l'argentino dall'altra, sulle corsie esterne il Siviglia non soffre anzi domina. Moto perpetuo, poi sfiora il gol da distanza siderale chiamando al grande intervento Szczesny. Un voto in meno per l'incredibile ingenuità nel finale che gli costerà la finale.

Rakitic 6,5 - La mente del centrocampo del Siviglia, il croato parte da centrocampista e finisce da rifinitore. In fase di possesso agisce da trequartista, sempre velenosi i suoi calci piazzati.

Fernando 6,5 - Dominante a Torino, meno in casa. Soffre il dinamismo del centrocampo bianconero, spesso perde il duello ravvicinato con Rabiot. Cresce vistosamente nella ripresa, prezioso nel finale.

Ocampos 5,5 - E' sempre lui a rendersi pericoloso per primo dalle parti di Szczesny, era successo anche settimana scorsa. Stavolta gioca più minuti ma cala alla distanza, mai veramente continuo all'interno della gara. Dal 71' Lamela 7 - All'andata da un suo pallone perso nacque il corner del gol di Gatti, si rifà al ritorno e segna il gol che vale la finale di Europa League.

Oliver Torres 6 - Nel primo tempo lo trovi ovunque, svaria come di consueto su tutto il fronte offensivo. Serve un gran pallone a Rakitic, reclama un rigore per l'intervento ai suoi danni di Cuadrado. Dal 62' Suso 7 - Entra con lo spirito giusto, si piazza sulla trequarti e gestisce le offensiva degli andalusi. Estrae dal cilindro il mancino che ristabilisce la parità. Dal 118' Rekik sv.

Bryan Gil 7 - Stravince il duello ravvicinato lungo la corsia mancina con Cuadrado, quanto punta salta sempre il colombiano. Nel momento più importante della gara poi pennella il traversone perfetto per il colpo di testa vincente di Lamela. Dal 100' Montiel sv.

En-Nesyri 6,5 - L'attaccante marocchino e' l'osservato speciale della difesa della Juventus che prova a limitarlo ma nelle poche occasioni che ha riesce ad impegnare seriamente Szczesny.

Jose Mendilibar 6,5 - Una partita ricca di emozioni, ricca di occasioni, il Siviglia fa sua l'ennesima finale di Europa League in una stagione tribolata e complicata. Indovina tutte le mosse il tecnico spagnolo, dopo il vantaggio di Vlahovic riesce a ribaltare la sfida grazie ai cambi e manda un grande avvertimento alla Roma.