Le pagelle del Torino - Lukic glaciale dal dischetto, Praet inventa. Zima in difficoltà

Risultato finale: Atalanta-Torino 4-4

Milinkovic-Savic 6 - Sui due gol atalantini nel primo tempo non ha grosse responsabilità. Stesos discorso per le due reti prese nella ripresa, quando compie anche qualche buon intervento.

Zima 5,5 - Contiene le azioni atalantine che si sviluppano nella sua zona di competenza, andando però sempre più in difficoltà e causando il rigore del 4-4. Dall'85' Djidji sv.

Bremer 6,5 - Deve fronteggiare un attaccante del calibro di Zapata fino a quando resta in campo, lo limita al meglio mettendosi in mostra anche per un'ottima chiusura su Muriel nella parte finale del match.

Rodriguez 5,5 - Prima frazione di gioco difficoltosa, con anche l'intervento su Zappacosta che causa il rigore poi trasformato da Muriel. Non migliora eccessivamente dopo l'intervallo.

Singo 6 - Spinge come al solito sulla destra, mentre a livello difensivo lascia più a desiderare. A livello offensivo, si fa preferire nella prima frazione di gioco.

Ricci 6 -Conferisce buona qualità alla mediana, ma non si risparmia anche a livello di chiusure difensive. Dal 58' Pobega 6 - Entra alla grande in partita, guadagnando il rigore del 2-3.

Lukic 7,5 - Conferma l'ottimo momento di forma, risultando ancora una volta infallibile dagli undici metri con due gol che contribuiscono al clamoroso 4-4 del Gewiss Stadium.

Aina 6 - Soffre in più circostanze la spinta di Hateboer, non proponendosi in modo eccessivo sulla corsia di sinistra. Più sicuro nella seconda parte di gara.

Praet 7 - Il vero e proprio direttore d'orchestra dei granata. Avvia diverse manovre, sia giostrando tra le linee che arretrando in mediana. Suo l'assist per lo 0-1 di Sanabria così come i passaggi danno il là ai due gol granata nella ripresa. Dall'85' Seck sv.

Pjaca 6 - La sua partita dura solo mezz'ora, per poi abbandonare il campo per un problema fisico. Dal 30' Brekalo 5,5 - Tra i più in ombra nella formazione di Juric. Si vede poco negli ultimi metri in fase di rifinitura e sul piano delle conclusioni in porta.

Sanabria 6,5 - Lavora per la squadra ma sa anche essere incisivo negli ultimi metri, come quando spedisce in porta un pallone messo in area da Praet dopo pochi minuti. Partecipa al 2-4, mettendo in mezzo il pallone deviato in porta da Freuler. Dall'85' Pellegri sv.

Ivan Juric 6,5 - La sua squadra gioca a viso aperto, partendo nel migliore dei modi e riuscendo a restare in gara dopo i due gol atalantini. Peccato per il calo nel finale.