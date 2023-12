Le pagelle del Torino - Zapata, gol da tre punti. Bellanova un treno, nessuna insufficienza

Risultato finale: Torino-Empoli 1-0

Milinkovic-Savic 6 - Viene infilato due volte nei primi 45 minuti, ma l'arbitro annulla entrambi i gol per fuorigioco. Nella ripresa è decisivo una volta su Cancellieri.

Tameze 6 - Schierato come spesso accade ultimamente nel trio difensivo, occupa tale posizione in modo diligente. Dal 65' Djidji 6 - Finale di gara abbastanza tranquillo, con poche occasioni in cui viene chiamato in causa.

Buongiorno 6,5 - Governa l'area granata al meglio, evitando che arrivino diversi palloni pericolosi dalle parti di Milinkovic.

Rodriguez 6 - Nessun grande intervento difensivo per l'ex Milan, autore nel complesso di una gara sufficiente e priva di errori grossolani.

Bellanova 7 - Un moto perpetuo sulla corsia di destra. Da quella parte domina contro l'avversario di turno, facendosi vedere anche in area per chiudere l'azione. Incide però soprattutto in fase di cross, come in occasione dell'assist per l'1-0 di Zapata. Dall'85' Soppy sv.

Linetty 6 - Si adatta ad una partita ruvida come quella di stasera, partecipando in modo attivo alla riconquista del pallone e incidendo più per quantità che per qualità.

Ilic 6 - Conferisce buona qualità alla mediana, facendosi vedere anche in area avversaria. Meglio nella seconda frazione di gioco.

Vojvoda 6 - Meno impattante rispetto a Bellanova. Oltre a spingere con minore frequenza, non è sempre preciso nei suoi appoggi ma comunque la sua prova è sufficiente. Dal 65' Lazaro 6 - Con Zapata che agisce molto dalla sua parte, pensa per lo più a contenere.

Vlasic 6,5 - Giostra sulla trequarti, soffocando sul nascere la manovra empolese. Tanti palloni recuperati dal croato, che poi si propone in avanti.

Zapata 7,5 - Quando sente l'aria di casa, si scatena. Dopo la doppietta all'Atalanta, infila anche l'Empoli con un colpo di testa su cross di Bellanova. Uno gol pesantissimo, in una delle poche occasioni che ha a disposizione. Dal 95' Pellegri sv.

Sanabria 6,5 - Incide molto nello sviluppo della manovra. Parte dai suoi piedi, per esempio, l'azione dell'1-0. Un vero e proprio regista offensivo.

Ivan Juric 6,5 - Schiera fin dall'inizio Vlasic stabilmente sulla trequarti, mandandolo a uomo su Grassi e mettendo in atto un pressing alto ed efficace. Ottimo primo tempo, chiuso meritatamente in vantaggio. Ripresa più di gestione ed ennesimo risultato positivo dell'ultimo periodo.