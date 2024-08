Le pagelle dell'Atalanta - Non si salva nessuno, Djimsiti tradisce Gasp. Retegui, che errore

INTER-ATALANTA 4-0 (3' aut. Djimsiti, 10' Barella, 47' e 56' Thuram)

Carnesecchi 5,5 - Il meno colpevole, pur dovendo raccogliere il pallone quattro volte in fondo al sacco. Bombardato, non regge.

De Roon 5 - Il soldato di Gasp accorre in soccorso di una difesa incerottata oltre il limite dell'emergenza. Non proprio il suo forte.

Djimsiti 4,5 - L'ultimo rimasto tra i difensori "di ruolo" è anche il primo a tradire: goffa e sfortunata la deviazione che batte Carnesecchi, anche sul 3-0 si può fare meglio.

Ruggeri 5 - Pure lui adattato in un ruolo non suo, sbanda anche se nel complesso è il più solido dei tre. Difficile andare oltre il 5 questa sera per la Dea.

Bellanova 5 - Dimarco gli sbuca da tutte le parti e lo costringe a inseguirlo anziché il contrario. Davanti si fa vedere ma non riesce a incidere. (Dal 58' Toloi 5,5 - La contromisura per evitare di prenderne altre, fa quel che può).

Ederson 5 - Tutti pazzi per Koopmeiners e per lui non bussa nessuno: mistero. Detto questo, serata di immensa difficoltà.

Pasalic 5,5 - Ci prova, non ci riesce. Il più vicino della Dea alla sufficienza.

Zappacosta 5 - La cosa migliore? Una conclusione da fuori che induce Sommer a una parata rivedibile. Il resto: una serie di affanni in fase difensiva, compreso star a guardare Thuram sul 4-0. (Dal 79' Palestra s.v.).

Samardzic 5 - Non più beccato da fischi ad personam come un anno fa: bene nelle intuizioni, sulle seconde palle si dimentica la foga guerriera che Gasp chiede ai suoi. (Dall'80' De Ketelaere s.v.).

Brescianini 5 - Perde la preventiva su Barella e gli lascia tutto il tempo di tirare fuori dal cilindro il gioiello del 2-0. Non punge.

Retegui 5 - Non sfrutta l'errore di Sommer, divorandosi il potenziale 2-1. È un momento sliding doors nella serata, poco conta che si crei, quasi da solo, almeno un'altra occasione.

Gian Piero Gasperini 5 - Ha una grande attenuante, l'emergenza pressoché assoluta in cui si presenta a San Siro. E mezzo voto in più perché non perde la testa su cori pesanti. Il resto, però, è l'ennesimo ko rimediato contro Inzaghi, questa volta senza mai vedere la palla.