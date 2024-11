Le pagelle dell'Empoli - Difesa distratta, attacco in ombra. Anjorin ultimo ad arrendersi

Risultato finale: Milan-Empoli 3-0

Vasquez 6 - Ha ben poche responsabilità sui due gol subiti nel primo tempo da Morata e Reijnders, così come su quello realizzato dall'olandese nel secondo.

Goglichidze 6 - Pur agendo da centrale di destra e quindi nella zona in cui imperversa la Theo, è il più apprezzabile nel trio difensivo toscano. Dal 71' Marianucci -

Ismajli 5 - Non è il solito baluardo, che fin qui ha fermato diversi centravanti. Una sua corta respinta propizia la rete che sblocca la gara e, nel secondo tempo, arriva in ritardo sul tiro vincente di Reijnders.

Viti 5 - Alterna buona chiusure ad altre giocate rivedibili, come la respinta di testa che si trasforma in un assist per il raddoppio di Reijnders.

Gyasi 5 - Partita da dimenticare per l'ex Spezia, che a destra non spinge mai e viene investito dal treno guidato in tandem da Leao e Theo Hernandez.

Maleh 5,5 - Piuttosto anonimo nella zona nevralgica del campo, così come a livello di presenza in avanti quando l'Empoli prova ad attaccare. Migliora leggermente dopo l'intervallo, colpendo anche una clamorosa traversa.

Anjorin 6,5 - Tra i pochi che si salvano nell'undici empolese, per come regge l'urto in più situazioni contro la mediana rossonera. Esce quasi a metà ripresa, dopo aver dato tutto. Dal 66' Esposito 5,5 - Un'occasione spedita altissima da buona posizione e poco altro da parte sua, nell'ultimo scorcio di gara.

Pezzella 5 - Giornata difficile, come per il compagno Gyasi che agisce dall'altra parte. Difficilmente la spunta contro Emerson Royal o contro Musah. Dal 46' Cacace 5,5 - Con il suo ingresso in campo, le cose non migliorano di molto sulla sua fascia di competenza.

Henderson 5 - Dovrebbe fare da collante tra centrocampo e attacco, ma non riesce come vorrebbe in questo compito. Male anche nella seconda frazione di gioco.

Colombo 5,5 - Il suo lavoro non manca, ma negli ultimi metri si vede solo una volta con un colpo di testa finito fuori. Dal 46' Solbakken 5 - L'ex Roma, se possibile, incide meno in fase offensiva rispetto al compagno che sostituisce.

Pellegri 5 - Troppo isolato rispetto ai compagni e annullato agevolmente dai centrali rossoneri. Vive una serata in ombra. Dal 76' Ekong sv.

Roberto D'Aversa 5 - Va a San Siro per difendersi, ma all'occorrenza anche pressare e ripartire. La sua squadra non convince in nessuno di questi tre aspetti, creando poco e avendo più di una responsabilità sulle reti incassate.