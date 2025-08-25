Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Inter-Torino, le formazioni ufficiali: c'è Sucic, ma il play lo farà Barella. Simeone dal 1'

Inter-Torino, le formazioni ufficiali: c'è Sucic, ma il play lo farà Barella. Simeone dal 1'
Oggi alle 19:45Serie A
di Alessio Del Lungo

Alle 20.45 l'Inter di Cristian Chivu debutterà in campionato contro il Torino al Giuseppe Meazza. Per l'esordio il tecnico ex Parma sceglie di ripartire dalle certezze e di conseguenza non cambierà modulo. Gli interpreti sono quelli già annunciati, con Sucic che sostituirà lo squalificato Calhanoglu a centrocampo: la novità sarà la posizione di Barella, che agirà da regista al posto del turco, mentre il croato farà, almeno inizialmente, la mezzala. Sulle fasce confermati Dumfries e Dimarco, così come la ThuLa in attacco.

Baroni risponde con un 4-3-3 che vedrà in porta il nuovo acquisto Israel. In difesa l'allenatore italiano deve fare a meno di Ismajli e punta su Coco e Masina, che ha vinto il ballottaggio con Maripan. Nel ruolo di terzino destro a spuntarla è Lazaro su Pedersen. In mezzo al campo spazio a Casadei, Ilkhan e Gineitis, con Anjorin che partirà dalla panchina. Il reparto offensivo sarà formato da Ngonge, Simeone e Vlasic. Di seguito le formazioni ufficiali:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. A disposizione: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Zielinski, Luis Henrique, Bonny, Frattesi, Diouf, Carlos Augusto, Bisseck, Darmian, Palacios. Allenatore: Cristian Chivu.

Torino (4-3-3): Israel; Lazaro, Coco, Masina, Biraghi; Casadei, Ilkhan, Gineitis; Ngonge, Simeone, Vlasic. A disposizione: Paleari, Popa, Aboukhlal, Ilic, Maripan, Anjorin, Pedersen, Adams, Dembele, Tameze, Bianay Balcot, Perciun, Zapata, Njie. Allenatore: Marco Baroni.

Clicca qui per seguire il live di TMW di Inter-Torino!

