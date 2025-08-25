Inter-Torino, le formazioni ufficiali: c'è Sucic, ma il play lo farà Barella. Simeone dal 1'

Alle 20.45 l'Inter di Cristian Chivu debutterà in campionato contro il Torino al Giuseppe Meazza. Per l'esordio il tecnico ex Parma sceglie di ripartire dalle certezze e di conseguenza non cambierà modulo. Gli interpreti sono quelli già annunciati, con Sucic che sostituirà lo squalificato Calhanoglu a centrocampo: la novità sarà la posizione di Barella, che agirà da regista al posto del turco, mentre il croato farà, almeno inizialmente, la mezzala. Sulle fasce confermati Dumfries e Dimarco, così come la ThuLa in attacco.

Baroni risponde con un 4-3-3 che vedrà in porta il nuovo acquisto Israel. In difesa l'allenatore italiano deve fare a meno di Ismajli e punta su Coco e Masina, che ha vinto il ballottaggio con Maripan. Nel ruolo di terzino destro a spuntarla è Lazaro su Pedersen. In mezzo al campo spazio a Casadei, Ilkhan e Gineitis, con Anjorin che partirà dalla panchina. Il reparto offensivo sarà formato da Ngonge, Simeone e Vlasic. Di seguito le formazioni ufficiali:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. A disposizione: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Zielinski, Luis Henrique, Bonny, Frattesi, Diouf, Carlos Augusto, Bisseck, Darmian, Palacios. Allenatore: Cristian Chivu.

Torino (4-3-3): Israel; Lazaro, Coco, Masina, Biraghi; Casadei, Ilkhan, Gineitis; Ngonge, Simeone, Vlasic. A disposizione: Paleari, Popa, Aboukhlal, Ilic, Maripan, Anjorin, Pedersen, Adams, Dembele, Tameze, Bianay Balcot, Perciun, Zapata, Njie. Allenatore: Marco Baroni.

