Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di mercoledì 14 luglio 2021

Smaltita la sbornia dopo la vittoria dell'Europeo, è tempo di pensare già al futuro. Mancini guarda al Mondiale in Qatar, la Federazione punta ad ospitare gli Europei nel 2028. Intanto è tempo di mercato: Giroud è vicino al Milan, domani sarà in Italia. La Juventus è sempre su Locatelli, la Lazio ha accolto Felipe Anderson, mentre Donnarrumma ha salutato il Milan. Di questo e tanto altro scrivono i quotidiani oggi, mercoledì 14 luglio 2021, in edicola.