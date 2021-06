Le ultime di formazione sull'Italia: Mancini conferma gli stessi dieci (più Chiellini) per il Belgio

Tra due giorni l'Italia gioca contro il Belgio a Monaco di Baviera il quarto di finale di Euro 2020. Tra poco azzurri in campo a Coverciano, Roberto Mancini sembra intenzionato a confermare gran parte della formazione vista contro l'Austria ma col possibile ritorno in formazione di Chiellini al centro della difesa. Fiducia crescente, oggi sarà una giornata importante a riguardo, prenderà il posto di Acerbi al fianco di Bonucci. Sull'out destro della difesa ancora verso il forfait Florenzi, più Di Lorenzo che Toloi ma è un ballottaggio che si scioglierà nelle prossime ore. Certo di una maglia c'è Spinazzola.

PIU VERRATTI CHE LOCATELLI La sensazione è che il doppio play possa essere riproposto, con Verratti più di Locatelli al fianco di Jorginho e Barella come terzo per bloccare De Bruyne piuttosto che un incursore come Pessina. Poi Berardi, perché Chiesa è l'uomo giusto per spaccare la partita, nel tridente oramai titolare di Mancini completato da Insigne e Immobile.