Ufficiale Lecce, Corvino chiude per il 2006 serbo Milos Jovic: resterà in prestito all'IMT Belgrado

Nella giornata di ieri, il Responsabile dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino ha incontrato presso la sede societaria il Presidente e il Direttore Sportivo dell’IMT Belgrado per definire in via ufficiale i termini dell’accordo che riguarda il giovane calciatore Milos Jovic. L'attaccante serbo, classe 2006, è stato individuato come un profilo di grande prospettiva e potenziale. E l’intesa raggiunta tra i due club conferma la volontà di investire con lungimiranza sul suo sviluppo.

Secondo quanto stabilito durante l’incontro, Jovic resterà in forza all’IMT Belgrado fino al termine della stagione sportiva in corso, proseguendo così il proprio percorso di crescita all’interno di un ambiente che già conosce e dove ha potuto mettersi in mostra.