Ufficiale
Lecce, Corvino chiude per il 2006 serbo Milos Jovic: resterà in prestito all'IMT Belgrado
TUTTO mercato WEB
Nella giornata di ieri, il Responsabile dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino ha incontrato presso la sede societaria il Presidente e il Direttore Sportivo dell’IMT Belgrado per definire in via ufficiale i termini dell’accordo che riguarda il giovane calciatore Milos Jovic. L'attaccante serbo, classe 2006, è stato individuato come un profilo di grande prospettiva e potenziale. E l’intesa raggiunta tra i due club conferma la volontà di investire con lungimiranza sul suo sviluppo.
Secondo quanto stabilito durante l’incontro, Jovic resterà in forza all’IMT Belgrado fino al termine della stagione sportiva in corso, proseguendo così il proprio percorso di crescita all’interno di un ambiente che già conosce e dove ha potuto mettersi in mostra.
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Marchetti Milan ancora l’attaccante (ma non solo), Juve Kolo stretta finale, Napoli stringe per Hojlund
Le più lette
Ora in radio
09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile