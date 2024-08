Ufficiale Lecce, innesto in difesa: dal Clermont arriva in prestito Andy Pelmard

Innesto in difesa per il Lecce: Andy Pelmard è un nuovo giocatore giallorosso, almeno per la prossima stagione. Giocatore classe 2000, terzino destro, ha vestito nell'ultima stagione la maglia del Clermont. Il direttore Corvino ha piazzato un altro colpo in prospettiva ma allo stesso tempo affidando al suo allenatore un giocatore pronto per il nostro campionato.

L'annuncio

Ad annunciarne l'acquisto è il club salentino stesso con il seguente comunicato ufficiale: L’ U. S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al raggiungimento di obiettivi, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andy Pelmard (difensore francese classe 2000) dal Clermont Foot.

Le statistiche della scorsa stagione

Pelmard, nel corso dell'ultima stagione ha collezionato 36 presenze fra le varie competizioni, campionato e Coppa di Francia, con la maglia del Clermont e adesso è pronto ad iniziare una sua nuova avventura con la maglia del Lecce. Nelle stagioni passate il difensore ha vestito le maglie del Basilea, venendo impiegato complessivamente in 105 occasioni. Il centrale ha giocato anche con il Nizza con cui ha disputato 39 partite.