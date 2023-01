Lecce-Milan, le formazioni ufficiali: Pioli con Saelemaekers, Diaz e Leao alle spalle di Giroud

Rispondere al roboante successo del Napoli e rimanere in scia della capolista. Questo l'obiettivo del Milan che se la vedrà alle 18 al "Via del Mare" su un Lecce che vuole continuare a sorprendere dopo i quattro punti ottenuti nelle prime due partite del 2023. Marco Baroni conferma Colombo al centro del tridente offensivo con Strefezza e Di Francesco. In difesa davanti a Falcone giocano Baschirotto e Umtiti con Gendrey e Pezzella sulle fasce. A centrocampo al fianco di Hjulmand ci sono Blin e Gonzalez. Stefano Pioli vuole rialzare la testa e si affida a Giroud al centro dell'attacco supportato da Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao mentre a centrocampo c'è Bennacer, fresco di rinnovo, e Pobega. In porta gioca ancora Tatarusanu con Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez in difesa.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Pobega, Bennacer; Saelemaekers, Díaz, Leao; Giroud.