live Comitato Esecutivo UEFA: no a sanzioni sportive per i 12 club della Superlega

vedi letture

Dopo le vicende degli ultimi giorni, a Montreux si celebra un appuntamento decisivo per il futuro del calcio europeo.

La Superlega ha mosso le acque e poi è naufragata. Dopo la vittoria conquistata sui 12 ribelli, Aleksander Ceferin è padrone di casa a Montreux, Svizzera, dove si tiene il nuovo Comitato Esecutivo della UEFA. All'ordine del giorno le decisioni sulle città degli Europei di calcio, ma inevitabilmente tra i temi d'attualità vi è ala reazione alla nascita del progetto elitario.

12.50 - Nessuna sanzione sportiva nei confronti dei 12 club - Ultime dalla Svizzera. La UEFA ha deciso di non prendere sanzioni sportive nei confronti dei 12 club interessati dal progetto Superlega. Ulteriori azioni verranno valutate in futuro.

11.35 - Confermate le gare di Monaco di Baviera - Nessun problema per la Germania, la cui città di riferimento per l'Europeo è stata confermata dal Comitato Esecutivo UEFA.

11.27 - Le gare di Bilbao vanno a Siviglia - Bilbao perde gli Europei, ma la Spagna recupera con Siviglia. L’annuncio è praticamente ufficiale perché arriva dall’account di Zibi Boniek, vicepresidente e componente del Comitato Esecutivo della UEFA.

11.20 - La Superlega costa Euro 2020 a Manchester - Più probabili, invece, vendette "trasversali". Per esempio contro Manchester: Dublino rinuncerà in via definitiva alle sue gare per gli Europei, che però non andranno all'Inghilterra, pronta ad accoglierle. Secondo le ultime indiscrezioni, sarà invece San Pietroburgo a vedere raddoppiate le partite in programma.

11.15 - Nessuna sanzione esemplare - Diversi club hanno chiesto sanzioni esemplari nei confronti dei 12 club coinvolti, ma è improbabile che Ceferin sposi questa linea. Improbabile l'esclusione del Real Madrid dalle semifinali di Champions, le merengues (e la Juve) non dovrebbero rischiare neanche la partecipazione alla prossima edizione della manifestazione.