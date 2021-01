live Coronavirus. Petrucci: "Sulle Olimpiadi resta incertezza". El Shaarawy ancora positivo

vedi letture

14.48 - El Shaarawy ancora positivo - Altro tampone positivo per Stephan El Shaarawy. L'esterno, che presto firmerà con la Roma, non può però ancora svolgere le consuete visite mediche che sono state rimandate almeno alla giornata di domani. Bassa carica virale per il Faraone, che attende di tornare negativo prima di iniziare la sua seconda avventura alla Roma.

12.12 - Valencia, un giocatore positivo - Una positività in casa Valencia. Come informa una nota pubblicata sul sito ufficiale, i test rapidi antigenici hanno riscontrato che un calciatore avrebbe contratto il Covid. Il giocatore, in isolamento presso la sua abitazione, dovrà essere sottoposto al tampone insieme al resto del gruppo.

10.23 - Petrucci: "Olimpiadi restano a rischio" - L'ex presidente del CONI, Gianni Petrucci, ha parlato delle prossime Olimpiadi di Tokyo: "Mi auguro che le Olimpiadi inizino come da programma la prossima estate ma è chiaro che il punto interrogativo c'è, una minima incertezza. La paura c'è, il CIO è una grande organizzazione e speriamo che tutto possa andare nel migliore dei modi. Gli atleti meno popolari hanno lavorato per cinque anni, se si dovessero annullare le Olimpiadi sarebbe un colpo mortale".