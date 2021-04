live È nata la SuperLega! Ora la reazione della UEFA alla rivoluzione dei ricchi

12 club hanno annunciato la nascita della SuperLega. Ora si attende la reazione della UEFA, che ha minacciato la loro esclusione.

Terremoto nel calcio mondiale, anzi nel Soccer. Nella notte di ieri, 12 grandi club europei (nello specifico AC Milan, Arsenal FC, Atlético de Madrid, Chelsea FC, FC Barcelona, FC Internazionale Milano, Juventus FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Real Madrid CF e Tottenham Hotspur) hanno annunciato la nascita della Super League: nei programmi, a questi si dovrebbero aggiungere altri tre club fondatori, per poi allargare la competizione a un totale di venti grandi squadre. Contro questa vera e propria rivoluzione sono attese ora le decisioni della UEFA. In un comunicato congiunto con FA, RFEF e FIGC, la confederazione guidata da Ceferin ha già condannato l'operazione e minacciato l'esclusione degli "scissionisti".

11.32 - Il comitato UEFA in corso: approvata all'unanimità la nuova Champions - È in corso di svolgimento a Montreux, in Svizzera, il Comitato Esecutivo della UEFA. Secondo le prime indiscrezioni i membri (di cui fa parte il presidente del PSG, non più Agnelli) hanno votato all'unanimità la nascita della nuova Champions, in programma dal 2024 e che dovrebbe coinvolgere 36 squadre.

12.19 - Pronta causa da 50-60 miliardi - Oltre ad aver minacciato l'esclusione dei 12 club dalle proprie competizioni, la UEFA ha anche pronta una causa da circa 50-60 miliardi per i danni che la "fuga" comporterà alle casse del calcio europeo. Viceversa, le società partecipanti alla SuperLeague avrebbero già pronti i documenti legali per evitare la ventilata esclusione.