live Juventus, Locatelli è a Torino. Domani le visite mediche, si fa in prestito con obbligo

vedi letture

Tutte le ultime sulla trattativa dell'estate: accordo tra Sassuolo e Juventus, Locatelli sarà bianconero

I contatti di oggi tra il club bianconero e il Sassuolo hanno portato a un accordo sostanziale tra le parti. Dopo l'intesa sulle cifre - 35 milioni di euro più bonus - oggi è stato raggiunto anche l'accordo sulla formula: Manuel Locatelli lascia il club emiliano in prestito con obbligo di riscatto non più vincolato alla qualificazione alla prossima Champions League. Per la Juventus un rinforzo molto importante nel reparto che più aveva bisogno di un ritocchino. Segui tutte le ultime sulla trattativa grazie al LIVE di TMW:

23.43 - Locatelli è arrivato a Torino - Sarà una notte bianconera per Manuel Locatelli, che è da poco arrivato nella zona del JHotel, la struttura che dovrebbe ospitarlo nel suo primo pernottamento in città da calciatore della Juve. Domani visite e annuncio, intanto per lui le prime emozioni da nuovo rinforzo bianconero.

23.14 - Il centrocampista in viaggio, visite domattina presto- Già fissate le visite mediche per domattina presto, il centrocampista Manuel Locatelli potrebbe arrivare stasera a Torino: il centrocampista ha accelerato i tempi e già domani potrebbe essere a disposizione di Allegri.

21.48 - Locatelli nuovo 73 bianconero? L'operazione si è conclusa in queste ore, già domani Manuel Locatelli farà le visite mediche al JMedical e diventerà un giocatore della Juventus: ad attenderlo c'è la consueta maglia numero 73. La 5 usata in Nazionale è infatti già di Arthur, ma vedremo se il centrocampista sceglierà di cambiare e stupire per questa nuova e stimolante avventura.

20.00 - Si fa in prestito biennale con obbligo di riscatto - Emergono ulteriori riguardanti l'accordo tra Sassuolo e Juventus per il trasferimento in bianconero di Manuel Locatelli. L'accordo è stato raggiunto questo pomeriggio, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 35 milioni di euro (parte fissa più bonus semplici da raggiungere) più ulteriori bonus in caso di raggiungimento di bonus più difficili. Ma ciò che ha portato alla definitiva fumata bianca è la durata del prestito, che sarà biennale. La Juventus quindi inizierà a pagare Locatelli dal 2023: il riscatto scatterà alla prima presenza nel campionato 2022-23 del centrocampista.

17.43 - Programmate per domani le visite mediche a Torino - Dopo lo sprint di questi ultimi due giorni, la Juve ha fretta di mettere a disposizione di Allegri il nuovo acquisto Manuel Locatelli. Il centrocampista azzurro si vestirà di bianconero già domattina, quando sono state programmate le sue visite mediche dopo l'ok del Sassuolo al suo addio in direzione Torino. Come sempre sarà il JMedical il teatro di questa prima formalità prima dell'annuncio.

17.32 - Per il nazionale azzurro rinnovo e poi addio - Dettaglio non di poco conto: Manuel Locatelli dovrà formalmente rinnovare il contratto col Sassuolo prima di trasferirsi alla Juventus. In giornata, i due club hanno infatti definito i dettagli per il trasferimento in bianconero del centrocampista classe '98: prestito biennale con obbligo di riscatto. Locatelli però è attualmente legato al club neroverde da un contratto in scadenza proprio nel giugno 2023 e per questo motivo, prima di firmare il contratto con la Juventus, dovrà sottoscrivere il rinnovo con il Sassuolo. Una formalità prima del trasferimento.