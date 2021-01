live Lazio, Farris: "C'è un po' di acredine per la finale di Coppa Italia vinta meritatamente"

17.15 - Massimiliano Farris, vice allenatore della Lazio, interverrà in conferenza stampa per analizzare la vittoria contro l’Atalanta.

17.45 - È iniziata la conferenza stampa: "La partita l'abbiamo intereprata alla stessa maniera, abbiamo messo titolari che ci danno qualità. Abbiamo giocato un calcio intenso che ci ha dato ragione, oggi li abbiamo battuti sotto tutti i punti di vista. Era importante non farli ragionare e guadagnare campo, gli attaccanti hanno speso tante energie ma sono stati premiati. La partita poteva essere riaperta su quell'episodio casuale, ma la squadra non si è disunita".

Siete entrati concentrati.

"A volte non è bastato, la determinazione non deve mai mancare. Giocatori come Immobile e Lazzari fanno fatica a giocare, anche Luis Alberto ha ancora dei punti di sutura dopo l'intervento che ha avuto. Ma questo è un gran segnale da parte di questo gruppo che vuole fare bene".

Nel finale c'è stata un po' di tensione.

"Le partite con l'Atalanta sono diventate in classico, belle ed intense. Con il passare degli anni si è creata un pochettino di acredine probabilmente dovuta, visto che ancora se ne parla, alla famosa coppa Italia vinta in maniera strameritata e che abbiamo l'onore di sfoggiare a Formello. Adesso sono andati avanti loro in questa competizione, magari riusciranno a dimenticare quell'episodio che noi ci teniamo ben stretto perché è storia".

17.47 - È terminata la conferenza di mister Farris.