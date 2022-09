live Pjaca: "Ho scelto Empoli perché è un progetto giusto per me. Voglio ritrovare la fiducia"

Buon pomeriggio, amiche e amici di TUTTOmercatoWEB! In diretta live dalla sala stampa dello stadio Carlo Castellani, andrà in scena la conferenza di presentazione del nuovo acquisto dell'Empoli Marko Pjaca.

15.45 - Inizia la conferenza stampa.

Ci raccontava Accardi che hai scelto Empoli tra varie squadre che si erano proposte. Ci puoi dire qualcosa?

"Mi è piaciuto il progetto, parlandone col direttore e col mister. L'Empoli ha sempre giocato a calcio, è una squadra che ha sempre provato a giocare ed è una cosa fondamentale per un giocatore come me. Qui voglio trovare fiducia e aiutare la squadra"

Ritrovare fiducia in te stesso?

"Prima di tutto fiducia in me stesso, nel senso che voglio dimostrare che posso giocare a livelli importanti ogni settimana. Cerco di dare sempre il massimo"

Trequartista o seconda punta?

"Posso giocare in tutti i ruoli, il mio ruolo naturale sarebbe esterno sinistro. Ma tra questi forse preferisco trequartista".

Sei arrivato in Italia come un predestinato. Cos'è successo nel corso di questi anni che non ti ha permesso di avere continuità?

"Ho avuto due infortuni molto gravi e questo è un motivo. Poi ho avuto problemi fisici sempre al ginocchio ma per fortuna questo è il passato. Voglio ritrovare fiducia di nuovo, giocando spesso, come dicevo prima"

Come si troverà a fronteggiare l'obiettivo salvezza?

"La salvezza è un obiettivo a lungo termine, pensiamo alla prossima e non cambia quindi tra obiettivo e obiettivo. Vedremo dove arriveremo".

A 27 anni c'è la speranza di ritrovare la Nazionale?

"Sì, spero sempre che giocando bene possa tornare in Nazionale. Poi dipende da me, dipende come giocherò"

Quali sono le sensazioni dopo l'esordio di Salerno?

"Le sensazioni sono state positive, nel primo tempo avremmo potuto fare meglio a livello di gol ma il pareggio è stato un risultato importante. Sono contento di aver esordito, la squadra è giovane e proveremo a fare più punti possibili ogni partita"

16.00 - Finisce la conferenza stampa.