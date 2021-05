live Roma, Fonseca: "Con Dzeko tutto risolto. La squadra a gennaio non si era rotta"

10.15 - Ultima conferenza stampa per Paulo Fonseca che domani siederà in panchina contro lo Spezia e poi dirà addio alla Roma. Le strade, infatti, si separeranno a fine stagione con il club giallorosso che ha già messo sotto contratto Mourinho. Gli assenti anche contro i liguri saranno tanti, ma il tecnico portoghese vuole i tre punti per lasciare alla squadra il settimo posto e dunque la Conference League del prossimo anno. Di seguito le parole di Fonseca in conferenza stampa:

10.30 - Inizia la conferenza

Domani è una partita da dentro o fuori per l'Europa, le chiedo se i giocatori sono motivati?

"Penso di sì, ci siamo allenati bene questa settimana. Mi sembra che i giocatori siano motivati, tutti qui sappiamo che è importante vincere e arrivare in Europa per il prossimo anno, per questo penso che siamo tutti concentrati e preparati per fare una buona partita".

In questi due anni qual è il momento più bello che si porta via?

"E' difficile dire un momento. Penso che il più bello che ho creato qui è la relazione con le persone e con i tifosi. Penso sia stata un rapporto di grande rispetto. I risultati sono importanti, ma anche il rapporto con le persone lo è".

Deluso da Pedro?

"Pedro ha iniziato bene la stagione, poi ha avuto qualche problema fisico ed è stato difficile tornare nella giusta condizione. Nelle ultime partite però sta tornando".

Pensa che togliere la fascia a Dzeko lo abbia demotivato?

"Non ha influenzato il campionato. Come in tutte le squadre ci sono questo tipo di situazioni, noi abbiamo avuto un rapporto per finire questo tipo di problema. L'ultima partita di Dzeko ha dimostrato che abbiamo risolto tutto".

Tra derby e Spezia nel girone d'andata la squadra si è sfaldata?

"Arriviamo in semifinale di Europa League e questo dimostra che non era rotta la squadra"

Cosa crede di aver lasciato alla squadra in questi due anni?

"Penso che la società deve avere sempre equilibrio, non bisogna fare drammi quando si perde. E' vero che c'è grande pressione qui. E' importante lasciare questo"

La partita più bella di questi due anni?

"Abbiamo avuto tante belle partite, era una squadra che giocava un calcio positivo. Abbiamo avuto tante partite buone ed è difficile sceglierne una"

Cosa pensa di aver migliorato nella Roma?

"Questo equilibrio e la voglia di vincere indipendentemente da quanto successo prima. La squadra deve sempre avere questo".

Sui due anni nella Capitale

"E' stato per me un grande orgoglio essere l'allenatore della Roma. E' chiaro per me che allenare la Roma è un motivo di vanto e il rapporto con i tifosi è speciale".

Che partita si aspetta domani?

"Lo Spezia gioca un buon calcio. E' molto positiva e vuole sempre avere l'iniziativa. Italiano avrà un futuro molto buono. Mi aspetto una squadra complicata da affrontare, ma abbiamo l'ambizione di vincere la partita".

Su Darboe

"Il coraggio è la sua qualità migliore".

10.40 - Termina la conferenza stampa