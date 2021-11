live Torino, Juric: "Tutti soffrono con l'Udinese, noi abbiamo fatto bene"

Soffrendo, ma il suo Torino trova il terzo successo consecutivo tra le mura amiche: Ivan Juric può esultare per tre punti fondamentali ottenuti con il 2-1 contro l'Udinese, anche se nel finale la sua squadra ha rischiato troppo nonostante sembrasse in controllo della sfida. A breve, dalla sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, l'allenatore croato commenterà la partita. Segui la diretta su TuttoMercatoWeb.com.

Ore 23.22 - Comincia la conferenza di Juric.

Dovevate chiuderla prima?

"E' stata difficile come mi aspettavo, loro grande squadra con talenti e tanti cambi. E' stata dura, noi abbiamo fatto molto bene a tratti. Potevamo anche fare il terzo gol e dovevamo chiuderla, Forestieri ha fatto un gran gol e abbiamo rischiato. Ma ci sta, tutti hanno sofferto contro l'Udinese".

E' arrivato il messaggio che chiedeva da Belotti?

"Sono contento, per noi è importante avere attaccanti decisivi come lo è per tutte le squadre. Abbiamo un buon rapporto, poteva anche segnare ma purtroppo ha colpito un palo".

23.25 - Termina la conferenza stampa di Juric.