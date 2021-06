Lo Shakhtar chiude col botto: definito l'arrivo di Marlon. 40 milioni spesi per De Zerbi

Un mercato faraonico quello dello Shakhtar Donetsk di José Boto e Darijo Srna. Gli uomini mercato del club ucraino sono arrivati a spendere oltre 40 milioni di euro in meno di due settimane, un mercato importantissimo e tutto concordato nelle strategie con Roberto De Zerbi. L'arrivo del tecnico dal Sassuolo come coronamento di un lungo inseguimento e proprio dai neroverdi, nell'ultimo giorno di mercato disponibile, è arrivato Marlon per 12 milioni più bonus. Il penultimo della lista in ordine cronologico è stato Lassina Traorè per 10 compresi bonus dall'Ajax. Ben 18 i milioni spesi per strappare Pedrinho, ala offensiva ex Corinthians, al Benfica. Oltre 40 milioni di euro per tre giocatori, una rivoluzione firmata in pochissimo tempo ma con le idee chiarissime. Con le firme di Boto, Srna e la regia di De Zerbi in panchina.