Lo Spezia al fianco di Aurora Leone: "Perché non scendi in campo con noi? Ti aspettiamo"

vedi letture

Anche lo Spezia si si schiera al fianco di Aurora Leone, membro dei The Jackal che nelle scorse ore è stata cacciata dall’evento in un grave episodio discriminatorio: "Ehi Aurora, perché non scendi in campo con noi? Ti aspettiamo per la prima gara casalinga della @seriea 2021/2022! Diamo voce insieme alla lotta contro la discriminazione di genere!".