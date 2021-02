Lukaku l'uomo del derby: a segno in 5 sfide di fila contro il Milan, è record

Romelu Lukaku, l'uomo del derby. Da quando è arrivato in Italia, l'attaccante belga dell'Inter ha sempre segnato nei derby di campionato contro i rossoneri. Con la rete in Coppa Italia, sempre contro il Milan, il belga ha segnato in cinque derby di fila, diventando così il primo a riuscire in questa impresa.